واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تقديم المساعدات الغذائية والاجتماعية، على عدد من المناطق بالبلدان العربية، في إطار دوره الإنساني في مساعدة المتضررين.
ووزع المركز 132 كرتونًا من السلال الغذائية للمحتاجين في مديرية حديبو بمحافظة سقطرى، استفادت منها 116 أسرة.
وشمل التوزيع قرى: «حامر، قصقصهين، فقاروة، بيرج، ستيروة، راقب دحامر، جبل ضيضعة»، وكذا طلاب جامعيون.
ويأتي ذلك في إطار المشروعات الغذائية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني.
وبالتعاون مع صندوق الزكاة في البقاع، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ عدة أنشطة ضمن مشروع الرعاية الاجتماعية في بلدة بر الياس بمحافظة البقاع اللبنانية لكفالة 24 عائلة سورية خلال الأسبوع الماضي.
وشملت الأنشطة أيضًا تأمين الاحتياجات الغذائية والشخصية والمنزلية والمؤن للمستفيدين ومتابعة مرضى السكري والضغط، وتوفير أدوية للمحتاجين واستكمال شراء الثياب والأحذية اللازمة لهم.
كما وزع المركز سلالًا غذائية للمحتاجين في عدة مخيمات في مناطق سراقب وسرمين ومعرة مصرين وسلقين في الشمال السوري.
وجرى توزيع 1,432 سلة غذائية في مخيمات الوفاء والبيدر والرجب والزعلانة والطليعة والفردان وصابرون وبينين وعدد من المخيمات العشوائية في مناطق سراقب وسرمين ومعرة مصرين وسلقين، يستفيد منها 8,730 فردا.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب السوري.
وأيضًا، وزع المركز بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية 80 سلة غذائية في عزلة آل عطيف بمديرية رازح التابعة لمحافظة صعدة، استفاد منها 400 شخص.
ويأتي ذلك ضمن المشروعات الغذائية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق خلال الأزمة الإنسانية الراهنة.
كانت هذه تفاصيل خبر مركز الملك سلمان يواصل إغاثة المحتاجين في سوريا ولبنان واليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.