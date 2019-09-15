الأرصاد: سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة ورياح مثيرة للغبار على عدة مناطق.. الإثنين

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إن طقس غد الإثنين، سيشهد سماء غائمة إلى غائمة جزئيًّا على وسط وشرق وغرب المملكة.

وتوقعت «هيئة الأرصاد»، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات «جازان، عسير، الباحة».

وأشارت إلى استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي تبوك ونجران وأجزاء من منطقة الرياض، وكذلك على الجزء الأوسط من ساحل البحر الأحمر.

وأضافت الهيئة أن هناك تكونًا للضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

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ووفق ما ذكرت «هيئة الأرصاد»، فإن منطقتي الأحساء وحفر الباطن تُسجلان أعلى درجة حرارة غدًا بـ47 درجة، فيما تكون أدنى درجات حرارة من نصيب أبها بـ17 درجة.

وعن حالة البحر الأحمر، توقعت هيئة الأرصاد، أن تكون رياحه السطحية شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

أما الخليج العربي، فأكدت هيئة الأرصاد أن رياحه السطحية ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.