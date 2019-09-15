السودان مُستنكرًا استهدف معملي «أرامكو»: عمل إجرامي يخالف القوانين الدولية

أكد السودان وقوفه وتضامنه مع المملكة العربية السعودية وشعبها ومساندته لحكومتها في اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أمنها واقتصادها ومواطنيها.

وطالبت السودان المجتمع الدولي ببذل أقصى جهده للتصدي لهذه الاعتداءات المتواصلة التي باتت تشكل تهديدًا للأمن والسلم الإقليمي والدولي، مُستنكرة بشدة العمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خريص.

وأعربت الخارجية السودانية، في بيان اليوم، عن إدانتها الشديدة لهذا الاعتداء الإرهابي كونه عملًا إجراميًا شنيعًا يخالف كل القوانين والتشريعات الدولية.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت، صباح أمس السبت، أن فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو، سيطرت على حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص، عقب استهدافهما بطائرة دون طيار.

وقال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، إنه عند الساعة الرابعة من صباح اليوم السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو، حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص؛ نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار (درون)؛ حيث تمَّت السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك.