بالفيديو سقوط طالب من حافلة مدرسية بتبوك ونجاته من حادثة دهس

وثق مقطع صوَّره أحد المواطنين حادثة مأساوية لسقوط أحد الطلاب من حافلة مدرسية بمنطقة تبوك
وأظهر الفيديو الذي صوره أحد المواطنين أحد الطلاب وهو متعلق بحافلة مدرسية كانت تسير داخل أحياء مركز بئر بن هرماس الواقع على بعد 50 كيلومترًا من مدينة تبوك
وتوصلت عاجل إلى معلومات حول الحادثة بينت أن الطالب بعد أن أوصله السائق إلى منزله عاد مرة ثانية وركب الحافلة من الخلف للاستعراض أمام زملائه ولم يكن يعلم أن سائق الحافلة الذي لم يشاهده بتاتًا سيستمر في القيادة
وسار سائق الحافلة مسافة طويلة والطالب متعلق بها وفي النهاية فضَّل الطالب القفز من الحافلة والسقوط على الأسفلت بطريقة خطرة حيث كادت إحدى السيارات التي تسير خلف الحافلة أن تدهسه لكنه نجا في اللحظة الأخيرة.
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