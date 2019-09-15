مختبر عسير يستقبل أكثر من 737 عينة للعسل

ونوه الحميدي إلى أن من يعمل بالمختبر هم عدد من الكوادر المؤهلة، ليقوم باستقبال العينات لإجراء فحوص الكشف عن جودة العسل، والكشف عن بقايا المبيدات في الأغذية، والكشف عن المعادن الثقيلة في الأغذية والتربة والمياه، مبينا أن الخطة المستقبلية لمختبر أمانة عسير هي إضافة مزيد من الاختبارات في الكشف عن جودة العسل، والكشف عن السموم الفطرية، والفحص الجرثومي «الميكروبيولوجي للأغذية»، والكشف عن مصادر اللحوم من خلال جهاز البصمة الوراثية PCR، عوضا عن أن المختبر سيستقطب كوادر مؤهلة تأهيلا عاليا ومتخصصة في مجال الأحياء الدقيقة، يذكر أن مختبر أمانة عسير سجل خلال أغسطس الماضي أكثر من 552 عينة مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية بعد فحصها والتأكد من سلامتها، فيما بلغت نسبة العسل غير المطابق للمواصفات والمقاييس السعودية نحو 185 عينة.
من جانب آخر، رصدت فرق الرقابة المسائية التابعة لأمانة منطقة عسير أحد المطاعم في مدينة أبها تديره مجموعة من العمالة دون تطبيق للاشتراطات الصحية، وأوضح أمين منطقة عسير وليد الحميدي أن الفرق الرقابية خلال جولتها التفتيشية المعتادة على المطاعم والمحلات التجارية رصدت 10 مخالفات بلدية صحية على أحد المطاعم بأبها، وأفاد الحميدي بأنه خلال البحث في المطعم تبين وجود عدة ملاحظات، منها عدم وجود رخصة، وكذلك عدم وجود شهادات صحية للعاملين في المطعم، وتدني مستوى النظافة للمطعم والعاملين فيه.
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