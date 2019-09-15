مختبر عسير يستقبل أكثر من 737 عينة للعسل

سجل مختبر سلامة الأغذية بأمانة منطقة عسير خلال أغسطس الماضي نحو 737 عينة من العسل الذي تم تحليله والكشف عليه لمقارنتها بالمواصفات القياسية السعودية ، وأوضح أمين منطقة عسير وليد الحميدي أن مختبر الأمانة يواصل أعماله لخدمة المنطقة وجميع مناطق المملكة من خلال الكشف المجاني، حيث يستقبل المختبر كل المواطنين والراغبين في زيارته والاستفادة من خدماته، مشيرا إلى أن المختبر قدم قام خلال مارس الماضي بتحليل 737 عينة من العسل للكشف عن جودة العسل، ومقارنتها بالمواصفات القياسية السعودية.

ونوه الحميدي إلى أن من يعمل بالمختبر هم عدد من الكوادر المؤهلة، ليقوم باستقبال العينات لإجراء فحوص الكشف عن جودة العسل، والكشف عن بقايا المبيدات في الأغذية، والكشف عن المعادن الثقيلة في الأغذية والتربة والمياه، مبينا أن الخطة المستقبلية لمختبر أمانة عسير هي إضافة مزيد من الاختبارات في الكشف عن جودة العسل، والكشف عن السموم الفطرية، والفحص الجرثومي «الميكروبيولوجي للأغذية»، والكشف عن مصادر اللحوم من خلال جهاز البصمة الوراثية PCR، عوضا عن أن المختبر سيستقطب كوادر مؤهلة تأهيلا عاليا ومتخصصة في مجال الأحياء الدقيقة، يذكر أن مختبر أمانة عسير سجل خلال أغسطس الماضي أكثر من 552 عينة مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية بعد فحصها والتأكد من سلامتها، فيما بلغت نسبة العسل غير المطابق للمواصفات والمقاييس السعودية نحو 185 عينة.

من جانب آخر، رصدت فرق الرقابة المسائية التابعة لأمانة منطقة عسير أحد المطاعم في مدينة أبها تديره مجموعة من العمالة دون تطبيق للاشتراطات الصحية، وأوضح أمين منطقة عسير وليد الحميدي أن الفرق الرقابية خلال جولتها التفتيشية المعتادة على المطاعم والمحلات التجارية رصدت 10 مخالفات بلدية صحية على أحد المطاعم بأبها، وأفاد الحميدي بأنه خلال البحث في المطعم تبين وجود عدة ملاحظات، منها عدم وجود رخصة، وكذلك عدم وجود شهادات صحية للعاملين في المطعم، وتدني مستوى النظافة للمطعم والعاملين فيه.