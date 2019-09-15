3542 برنامجا تدريبيا للهلال الأحمر

وأشار إلى أن الهيئات والجمعيات التي تعمل تحت مظلة الاتحاد الدولي للهلال الأحمر والصليب الأحمر تعمل على الاحتفال بهذه المناسبة بشكل سنوي في الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر، من خلال التعريف بأهمية تعلم الإسعافات الأولية، وإبراز الجهود التي تقوم بها هذه المؤسسات في هذا الشأن.
وقال القاسم، إن الهيئة تحرص في هذه المناسبة على إقامة محاضرات عن أهمية تعلم الإسعافات الأولية في المجمعات التعليمية ذات الكثافة البشرية، وتتعاون مع الجهات الحكومية لتنظيم محاضرات ودورات تدريبية طوال العام للتوعية بأهمية الإسعافات الأولية والتعريف بها، وطريقة الالتحاق بالبرامج التدريبية التي تقدمها الهيئة. وأوضح أن الهيئة قدمت أكثر من 3542 برنامجا تدريبيا خلال عام 2019، تنوعت بين دورات للمتخصصين الصحيين ودورات ومحاضرات توعوية مخصصة لأفراد المجتمع، بالإضافة إلى برامج تثقيفية مجتمعية استفاد منها 202928 شخصا. وأكد القاسم حرص الهيئة على نشر ثقافة ومبادئ الإسعافات الأولية، وتعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة لتدريب منسوبي تلك الجهات على مبادئ الإسعافات الأولية، كما أن الهيئة لديها إصدارات علمية متخصصة في الإسعافات الأولية لتعزيز هذه الثقافة.
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