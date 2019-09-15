مشاركة سعودية في أولمبياد الأحياء الدولي برومانيا

وراثة وتطور
تحدد اللجنة العلمية للمسابقة 7 مجالات أساسية في علم الأحياء وهي: علم الخلية، وعلم التشريح وفسيولوجي النبات، وعلم التشريح وفسيولوجي الحيوان، وعلم الوراثة والتطور، وعلم البيئة، وعلم السلوك، وعلم التصنيف، فيما تحدد الدولة المستضيفة للمسابقة كل عام الموضوعات التي تدور حولها أسئلة الجزء العملي، التي تمثل 50% من الدرجة الكلية للاختبار، وقد حدد أولمبياد «اليابان 2020»، ثلاثة مجالات لمسابقة هذا العام هي: علم التشريح وفسيولوجي النبات، وعلم التشريح وفسيولوجي الحيوان، وعلم التطور والوراثة (المعلومات الحيوية)، وسيتم خلال التدريب العملي في معسكر رومانيا تغطية هذه المجالات الثلاثة بنسب 20% للوراثة والتطور، و25% لتشريح وفسيولوجي الحيوان، و15% لتشريح وفسيولوجي النبات، واجتاز فريق الأحياء السعودي المرحلة الأولى من التدريب النظري، لإعداد وتأهيل الفريق للمشاركة في المسابقات العلمية الدولية.
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