وأوضح ابن سعيدان أن مشاركته اجتماع المجلس البلدي جاء للاستماع إلى مقترحاتهم وآرائهم التي تخدم عمل المجلس البلدي، مشيرا إلى أن المجلس يمثل شراكة حقيقية بين المواطن والأمانة التي تحرص على الوقوف معه لتحقيق تطلعات المواطنين والمقيمين وتلبية احتياجاتهم من الخدمات البلدية.
كانت هذه تفاصيل خبر أمين جازان: المجالس البلدية تعزز تطوير الخدمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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