أمين جازان: المجالس البلدية تعزز تطوير الخدمات

أكد أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان أن المجالس البلدية تعزز من مشاركة المواطنين في تحسين وتطوير الخدمات البلدية المقدمة لهم، وإيصال تطلعاتهم برؤى مستدامة، لكون المجلس البلدي شريكاً مهما في العمل البلدي. جاء ذلك خلال مشاركته اجتماع المجلس البلدي لأمانة جازان الـ48، بحضور رئيس وأعضاء المجلس، حيث اشتمل الاجتماع على نقاش مفتوح حول أبرز قضايا ومواضيع العمل البلدي لأمانة المنطقة، وملاحظات المجلس على مشاريع الأمانة والخدمات البلدية التي تقدمها للمواطنين، وحجج الاستحكام.

وأوضح ابن سعيدان أن مشاركته اجتماع المجلس البلدي جاء للاستماع إلى مقترحاتهم وآرائهم التي تخدم عمل المجلس البلدي، مشيرا إلى أن المجلس يمثل شراكة حقيقية بين المواطن والأمانة التي تحرص على الوقوف معه لتحقيق تطلعات المواطنين والمقيمين وتلبية احتياجاتهم من الخدمات البلدية.