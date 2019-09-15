5 دقائق لإصدار الوكالة الإلكترونية

التحول الرقمي
يأتي ذلك التطور عبر مركز العمليات العدلي، ليواكب التحول الرقمي في قطاعات الوزارة المختلفة، ومنها التوثيق، حيث أتاحت الخدمات الرقمية للمستفيد إصدار الوكالة الإلكترونية دون الحاجة لزيارة كتابات العدل، بالإضافة إلى الاستغناء عن الورق في أعمال التوثيق كافة. ومع إطلاق وزير العدل المرحلة الرقمية الجديدة في أعمال التوثيق، أصبح المستفيدون أمام خيارات عدة بين إصدار وكالاتهم منخفضة المخاطر عبر بوابة «ناجز» للخدمات الرقمية من خلال زيارة بوابة وزارة العدل www.moj.gov.sa، ومن ثم الانتقال إلى بوابة «ناجز» لإصدار الوكالة الإلكترونية، أو تسجيل الوكالة عبر بوابة الوزارة الإلكترونية واعتمادها بعد زيارة كتابة العدل، أو الاستعانة بخدمات كتابات العدل المتنقلة وهي خدمة مخصصة لفئات معينة، وكذلك يمكن الاستفادة من خدمات الموثقين من خلال زيارة البوابة الإلكترونية للموثقين.
70 % من الإجراءات
تضمنت الخدمات الرقمية الجديدة في قطاع التوثيق التي أطلقت بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين، وتوفير الوقت والجهد عليهم، إمكانية التحقق من الوكالات إلكترونياً، وكذلك الطلب الإلكتروني للإفراغ العقاري الذي يختصر نحو 70% من الإجراءات ويوفر الوقت على المستفيدين، إلى جانب إمكانية تحديث الصكوك الورقية إلى إلكترونية بخطوات يسيرة عبر البوابة، وغيرها من الخدمات.
الخدمات الرقمية الجديدة في قطاع التوثيق
ـ إمكانية التحقق من الوكالات إلكترونيا
ـ الطلب الإلكتروني للإفراغ العقاري الذي يختصر نحو 70% من الإجراءات
ـ يوفر الوقت على المستفيدين
ـ إمكانية تحديث الصكوك الورقية إلى إلكترونية بخطوات يسيرة
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