1.7 مليون حاج غادروا عبر مطارات المملكة

اختتمت الهيئة العامة للطيران المدني، مبادرة «إياب» عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، حيث خدمت المبادرة عن طريق المطار ما يزيد على أكثر من 13500 حاج، وكانت هيئة الطيران المدني أطلقت خلال موسم حج 1440، مبادرة «إياب» التي استهدفت مغادرة أكثر من 30 ألفا من الحجاج المغادرين إلى دول (إندونيسيا، والهند، وماليزيا)، عبر مطاري (الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة)، واستفاد من المبادرة عبر مطار المؤسس ما يزيد على 16500 حاج، وهدفت الهيئة من خلال تطبيق مبادرة «إياب» إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في مطارات المملكة وتحسين تجربة سفرهم.

أرقى الخدمات

كشفت هيئة الطيران المدني نجاح الخطة التشغيلية لموسم حج 1440، بعد انتهاء مرحلة المغادرة السبت. وأشارت الإحصائيات الرسمية إلى مغادرة أكثر من 1.7 مليون حاج عبر المنافذ الجوية للمملكة، كما أوضحت الهيئة أن من أهم الأهداف الرئيسية التي طُبقت في خطتها خلال مرحلتي (القدوم والمغادرة)، تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، وتسهيل إجراءاتهم في القدوم والمغادرة وتقليص مدة إنهاء إجراءات سفرهم.

تسهيل الإجراءات

سخرت الهيئة العامة للطيران المدني خلال موسم حج 1440، جميع إمكاناتها في سبيل خدمة ضيوف الرحمن القادمين والمغادرين جوا، بدءا من استقبالهم وحتى توديعهم ومغادرتهم إلى بلدانهم، وحرصت الهيئة على تسهيل إجراءات القدوم والمغادرة لضيوف الرحمن بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة العاملة بالمطارات.