1.7 مليون حاج غادروا عبر مطارات المملكة

أرقى الخدمات
كشفت هيئة الطيران المدني نجاح الخطة التشغيلية لموسم حج 1440، بعد انتهاء مرحلة المغادرة السبت. وأشارت الإحصائيات الرسمية إلى مغادرة أكثر من 1.7 مليون حاج عبر المنافذ الجوية للمملكة، كما أوضحت الهيئة أن من أهم الأهداف الرئيسية التي طُبقت في خطتها خلال مرحلتي (القدوم والمغادرة)، تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، وتسهيل إجراءاتهم في القدوم والمغادرة وتقليص مدة إنهاء إجراءات سفرهم.
تسهيل الإجراءات
سخرت الهيئة العامة للطيران المدني خلال موسم حج 1440، جميع إمكاناتها في سبيل خدمة ضيوف الرحمن القادمين والمغادرين جوا، بدءا من استقبالهم وحتى توديعهم ومغادرتهم إلى بلدانهم، وحرصت الهيئة على تسهيل إجراءات القدوم والمغادرة لضيوف الرحمن بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة العاملة بالمطارات.
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