تهنئة المكسيك بذكرى الاستقلال
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لرئيس الولايات المكسيكية المتحدة أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس لوبيز، ولحكومة وشعب الولايات المكسيكية المتحدة الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية مماثلة للرئيس المكسيكي.
وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني، وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس لوبيز أوبرادور، راجيا لحكومة وشعب الولايات المكسيكية المتحدة الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
المكسيك
الولايات المتحدة المكسيكية
جمهورية دستورية فيدرالية تقع في أميركا الشمالية
اتحاد يضم 31 ولاية ومقاطعة فيدرالية
خامس أكبر بلد في الأميركتين من حيث المساحة
سكانها: 112 مليون نسمة
استضافت كأس العالم لكرة القدم مرتين، في عامي 1970 و1986
كانت هذه تفاصيل خبر تهنئة المكسيك وترقية وتعيين 39 قاضيا في العدل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.