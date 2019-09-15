تهنئة المكسيك وترقية وتعيين 39 قاضيا في العدل

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمره بترقية وتعيين 39 قاضيا في وزارة العدل بمختلف درجات السلك القضائي، وقال وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، إن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقية وتعيين، يأتي امتدادا للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين، وحرصه واهتمامه بمرفق القضاء، سائلا المولى -عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف المستمد من كتاب الله، عز وجل، وسنة نبيه، صلى الله عليه وسلم.

تهنئة المكسيك بذكرى الاستقلال

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لرئيس الولايات المكسيكية المتحدة أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس لوبيز، ولحكومة وشعب الولايات المكسيكية المتحدة الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية مماثلة للرئيس المكسيكي.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني، وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس لوبيز أوبرادور، راجيا لحكومة وشعب الولايات المكسيكية المتحدة الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

المكسيك

Advertisements

الولايات المتحدة المكسيكية

جمهورية دستورية فيدرالية تقع في أميركا الشمالية

اتحاد يضم 31 ولاية ومقاطعة فيدرالية

خامس أكبر بلد في الأميركتين من حيث المساحة

سكانها: 112 مليون نسمة

استضافت كأس العالم لكرة القدم مرتين، في عامي 1970 و1986