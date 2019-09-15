10 استشاريين و9 أخصائيين بالجوف

دعمت وزارة الصحة مركز القلب في الجوف خلال الأشهر الأخيرة بـ10 استشاريي قلب في تخصصات «استشاري قلب، استشاري قسطرة قلبية وطرفية، استشاري تخدير وعناية قلبية، واستشاري تشوهات قلب خلقية» إضافة لدعم المركز بـ9 أخصائيي قلب، وجراحة قلب، وأخصائي تخدير قلب، وعناية قلبية، وأخصائي كهرباء قلب. وأوضحت الوزارة أن مركز القلب يعمل على مدار 24 ساعة لإجراء القسطرة القلبية، ولديه إمكانات عالية في تركيب منظمات القلب ومتابعتها، وكذلك يمتلك جهازين عاليي التقنية يعملان على فحص ومتابعة المنظمات القلبية.



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