تحسين وتطوير الخدمات الطبية للقوات المسلحة

وقع المدير العام للإدارة للخدمات الطبية للقوات المسلحة الدكتور أحمد بن محمد العامري، اتفاقيتين مع الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية «نوبكو». وهي اتفاقية مشروع السوق الإلكتروني «Marketplace»، واتفاقية تسهيل حصول المرضى على الأدوية من خلال صيدليات القطاع الخاص بموجب الوصفة الطبية الإلكترونية «وصفتي»، وتهدف الاتفاقيتان إلى تحسين الخدمة المقدمة للخدمات الطبية للقوات المسلحة وتطويرها، وتحقيق التعاون مع الجهات ذات العلاقة لتفعيل الشراكات بما يخدم قطاع الرعاية الصحية. تجدر الإشارة إلى أن التوقيع يأتي نتاجا لما تلقاه الخدمات الطبية للقوات المسلحة وكافة مستشفياتها ومرافقها من دعم دائم ولا محدود من القيادة وضمن الإستراتيجية العامة لتطوير القوات المسلحة، وبتسخير كافة الإمكانات الإدارية والبشرية والفنية والصحية لتحقيق مزيد من الارتقاء بمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمريض.



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