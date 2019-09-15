الزراعة تخلي مسؤوليتها عن مختبرات فحص العينات الغذائية بنجران

فيما كشف بحث ميداني لهيئة الغذاء والدواء، ضمن البرنامج الوطني لرصد بقايا المبيدات في الأغذية أن‭ ‬منطقة‭ ‬نجران الأعلى بين مناطق المملكة من حيث بقايا المبيدات، والتي وصلت إلى نسبة 46.18%، أخلى فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة مسؤوليته عن إنشاء المختبرات الخاصة بفحص العينات للأغذية والمنتجات الزراعية، مؤكدا أن دور الوزارة يقتصر على إرشاد المزارعين بالاستخدام الأمثل للمبيدات ومراعاة فترة التحريم، ومراقبة محلات بيع المبيدات وعدم بيع المحظورة أو منتهية الصلاحية.

تأثيرات سلبية

يشيع استخدام المبيدات الزراعية بين المزارعين بكثرة، خاصة بعد انتشار الحشرات التي تسبب أضرارا فادحة للنباتات والتربة على حد سواء، لكنها في نفس الوقت لها الكثير من التأثيرات السلبية الأخرى سواء على النباتات أو على الأفراد ممن يقومون باستخدامها.

ويلجأ المزارعون لشراء المبيدات الزراعية من الأسواق بدلاً من الأدوية المرخصة من قبل وزارة البيئة والزراعة والمياة لأنها أرخص ثمنا، ولعل هذا السبب الرئيسي في انتشار استخدامها بنجران والتي أقرها البرنامج الوطني لرصد بقايا المبيدات.

القضاء على الآفات

يقول الخبير في علوم الزراعة آلاء الورداني: على عكس الأدوية المرخصة فإن الأدوية الأخرى أكثر فعالية في القضاء على الآفات والحشرات في التربة، فضلا عن عدم وجود منافس قوي لها حتى الآن في القضاء على الحشرات، وهو ما يضطر الكثيرين للجوء إليها.

غياب المختبر

طالب حسين وبران آل منصور ومحمد راشد الوايلي ومانع سالم آل جواد وعلي هادي آل كليب، بضرورة تواجد مختبر ميداني في أسواق الخصار بنجران، وعمل الفحص على الخضروات بشكل يومي، فضلا عن ضرورة تنظيم حملات على المزارع لمعرفة مصدرها، وأضافوا أن دور فرع وزارة الزراعة في نجران لا يرتقي بما يزرع من خضروات، فالكثير من المواطنين عند رؤية نتائج كشف البرنامج الوطني لرصد بقايا المبيدات في الأغذية، تساءلوا عن وجود مختبر مركزي ومختبر ميداني بالفرع أم لا.

ورش عمل

أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران المهندس منصور بن علي الشمراني لـ«دوت الخليج»، أنه سبق وأن صدر المرسوم الملكي رقم 559-م ب وتاريخ 20/‏‏‏1/‏‏‏1429 بخصوص اعتماد توزيع المهمات المتعلقة بالرقابة على المبيدات والأسمدة الكيماوية المستخدمة في الزراعة ومبيدات الصحة العامة، إلا أن الموافقة على إنشاء المختبرات الخاصة بفحص العينات للأغذية والمنتجات الزراعية ليس من اختصاص الوزارة، وأضاف الشمراني أن دور الوزارة يتمحور في إرشاد المزارعين بالاستخدام الأمثل للمبيدات ومراعاة فترة التحريم والمبيدات المناسبة للآفات بإقامة ورش عمل ومحاضرات وندوات موجهة للمزراعين وللمؤسسات الزراعية، ومراقبة محلات بيع المبيدات، والتأكد من عدم بيع المبيدات المحظورة والمنتهية الصلاحية، مع وجود مهندس زراعي مختصة في منافذ بيع هذه المبيدات.

من ضوابط توزيع مهمات الرقابة على المبيدات والأسمدة

تقوم كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة والصناعة بالاستمرار في الدور الرقابي على الأسواق والاستعانة بالمختبرات الحكومية المتخصصة أو الأهلية المعتمدة لرصد متبقيات المبيدات على الأغذية وتلوثها، تقوم الهيئة العامة للغذاء والدواء بإعداد برنامج وطني لرصد متبقيات المبيدات الكيماوية على الأغذية وإعلان النتائج إلى عموم المستهلكين.

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خطورة المبيدات على التربة

01 قتل البكتيريا النافعة

02 التصحر

03 تسمم التربة

أضرار المبيدات على الإنسان

أمراض بالجهاز التنفسي

أمراض بالجهاز الهضمي

أمراض بالكلى

أمراض بالكبد

السرطان

تشوهات الجنين