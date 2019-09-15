أودعت جمعية رعاية الأيتام الخيرية بعرعر، مبلغ 448,741 ريالا في حسابات المستفيدين من الأيتام والأرامل لشهر سبتمبر لعام 2019.وأوضحت الجمعية أن المساعدات المالية شملت قيمة الكفالات الشهرية للأيتام والأرامل، بالإضافة إلى شحن البطاقة الممغنطة للسلة الغذائية بالتعاون مع شركة العثيم، مشيرة إلى أنه استفاد من المساعدات المالية والغذائية 1035 يتيما و336 أسرة داخل مدينة عرعر. وبينت أن الجمعية تحرص على أن يكون إيداع مبالغ الكفالات في الحسابات البنكية للمستفيدين في موعدها المحدد دون تأخير لتلمس احتياجاتهم الشهرية ونحوها.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 400 ألف في حسابات مستفيدي الرعاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.