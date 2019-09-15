3038 موظفا يلتحقون بـ 119 برنامجا تدريبيا

استقبل معهد الإدارة العامة 3038 موظفًا حكوميًا وموظفة، للالتحاق بـ 119 برنامجًا تدريبياً ينفذها المعهد، في كل من مركزه الرئيس بالرياض وفروعه بجدة والدمام وأبها والفرع النسائي بالرياض، والفرع النسائي بالدمام، والفرع النسائي بجدة، وأوضح المتحدث الرسمي باسم معهد الإدارة العامة عبدالعزيز بن إبراهيم الهدلق أن هذه البرامج تهدف إلى تلبية الاحتياجات التدريبية للمتدربين ورفع كفاءتهم الإنتاجية، عن طريق تزويدهم بالمعارف والمهارات والاتجاهات السلوكية الإيجابية، التي تؤدي إلى تطوير العمل الإداري. وتتراوح مدة تنفيذ كل برنامج ما بين يومين إلى خمسة أيام. من برامج الموظفين الرياض 859 موظفًا34 برنامجًامكة المكرمة 914 موظفا35 برنامجًاالشـرقية 396 موظفًا16 برنامجاعسير 271 موظفًا 10 برامج



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