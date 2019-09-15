إلزام طلبة الجامعات بالزي السعودي

وجه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، كافة المؤسسات التعليمية الحكومية والأهلية بضرورة الاهتمام بقيم التعليم وتعزيز انتماء الطلاب الوطني، مضمنا في تعميمه التأكيد على التزام طلبة الجامعات الحكومية والأهلية بالزي السعودي.

ووجه آل الشيخ تعميمه استنادا إلى الأمر السامي الكريم رقم 2912 في 16/1/ 1440، القاضي بالتأكيد على كافة المؤسسات التعليمية بالاهتمام بقيم التعليم وتعزيز الانتماء الوطني، فيما شدد نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم المرزوقي بالعمل بالتعميم الجديد في توجيه لمديري الجامعات في المملكة، وكان أول تجاوب مع التعميم صدر من جامعة الملك سعود حيث وجه مديرها الدكتور بدران العمر وكلاء الجامعة والأقسام العلمية بالعمل بالقرار الذي يشمل الطلاب والطالبات في جميع الأقسام، طالبا الاطلاع على التعميم الوزاري والعمل بموجبه.

من مخالفات السلوك والمواظبة للطلاب

عدم التقيد باللباس الرسمي السعودي

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حيازة الأسلحة النارية أو ما في حكمها

تزوير الوثائق أو تقليد الأختام الرسمية

التطاول على شعائر الإسلام والثوابت الشرعية