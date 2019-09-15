مبادرة لتطوير كفاءة الموظفين

نفذت وزارة الخدمة المدنية، المرحلة الأولى من الورش التدريبية التطويرية في مناطق الجوف وتبوك وجازان والباحة وحائل، وتستمر حتى الخميس المقبل، بالتعاقد مع أحد المراكز الاحترافية المتخصصة في تدريب وتطوير الجدارات الوظيفية لتدريب وتطوير موظفي القطاع العام في المناطق على بعض الجدارات الوظيفية الأساسية. وأكد مساعد وزير الخدمة المدنية محمد طويلع السلمي، أنّ الوزارة تهدف من خلال هذه الورش التدريبية إلى تدريب وتطوير موظفي القطاع العام في المناطق على بعض الجدارات الوظيفية الأساسية التي بدورها ستسهم في تحسين الأداء الوظيفي لموظفي القطاع العام في جميع المناطق. ومن المتوقع أن يتم تدريب ما لا يقل عن 1875 متدربًا من المناطق كافة التي ستشملها هذه المرحلة من مشروع تدريب وتطوير موظفي القطاع العام في المناطق.



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