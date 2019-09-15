الإطاحة بعصابة سلبت سائقي التطبيقات الخاصة

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، الإطاحة بتنظيم إجرامي مكون من 6 أشخاص «5 مواطنين ومقيم من الجنسية اليمنية»، بعد توفر الأدلة على قيامهم باستدراج سائقي الأجرة الخاصة عبر تطبيقات خدمات سيارات الأجرة إلى حي شعبي جنوب محافظة جدة، وسلب ما بحوزتهم من أموال، حيث أقروا بارتكاب 21 جريمة سلب بحق عدد من سائقي الأجرة الخاصة، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد عبدالوهاب الغامدي أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحرّي عن مرتكبيها، أسفرت عن الإطاحة بتنظيم إجرامي مكون من 6 أشخاص «5 مواطنين ومقيم من الجنسية اليمنية»، في العقدين الثاني والثالث من العمر، والقبض عليهم بعد توفر الأدلة على قيامهم باستدراج سائقي الأجرة الخاصة عبر تطبيقات خدمات سيارات الأجرة إلى حي شعبي جنوب محافظة جدة، وسلب ما بحوزتهم من أموال. وأكد أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم، أقروا بارتكاب عدد 21 جريمة سلب بحق عدد من سائقي الأجرة الخاصة، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.



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