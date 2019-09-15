ضبط 440 مخالفة للعمل بالرياض

نفذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، عددا من الحملات التفتيشية المفاجئة على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها في العاصمة وكل من محافظات «الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والمزاحمية، إضافة إلى الدوادمي والسليل وعفيف والقويعية وحوطة بني تميم وسدير»، للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقرارتها، وأسفرت الحملات عن ضبط 440 مخالفة و232 إنذارا خلال أسبوع. وأكد المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض يوسف مسفر السيالي، استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة ومختلف محافظات المنطقة وشمولها جميع الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات الشريكة، لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات، مشيرا إلى عدم التهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة، موضحا أن هذه الحملات قد شملت «2894» زيارة تفتيشية. ودعا السيالي المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق «معا للرصد» عبر الأجهزة الذكية، أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد «19911».



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