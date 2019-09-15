إغلاق مخرج يعزل حي الرياض في جدة

اشتكى سكان حي الرياض بجدة من إغلاق الطريق الرئيس المؤدي إلى الحي والذي تسبب في مشقة وصولهم إلى منازلهم، فقد تم عزل سكان حي الرياض عن بيوتهم، وطالت المسافة للوصول إلى الحي، وذلك بإغلاق الطريق الوحيد والأقرب للحي «u-tern».

عكس الشوارع

كان سائقو السيارات يعكسون الطريق مما يتسبب في حوادث وخطورة على الأرواح، وقال أحد سكان الحي «للأسف يوجد جزء من الحي معزول بسبب مرور قطار الحرمين ومجرى السيل بوسط الحي، مما أدى إلى عزل الجزء الغربي عن الشرقي ويوجد جسر لم يتم إكماله»، موجها رسالته إلى وزارة النقل، أن العمل في الجسر متوقف منذ 4 سنوات.

ربط الحي

تساءل أحد المغردين على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلا «هل عجزت أمانة جدة عن ربط حي الرياض النموذجي بحي طيبة وطريق المدينة المنورة مرورا بمخطط الموسى المتعثر وذلك بسفلتة الطريق الرابط بينهما»، كما عبر البعض عن تذمرهم، موجهين حديثهم إلى أمين محافظة جدة حول عدم توافر الخدمات في حي الرياض «لا أسفلت للشوارع ولا إنارة ولا مخارج ولا مداخل».

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مناشدة السكان

ناشد سكان حي الرياض بشمال جدة إعادة فتح الطريق «الصبات الخرسانية» حتى إيجاد حل بديل وسريع وذلك للصعوبة الشديدة من الدخول والخروج للحي بعد إغلاق «u-tern» في شارع جامعة جدة، وناشد البعض أن يتم التدخل وفتح الطريق، خاصة أن المخطط من أكبر المخططات بجدة، وهناك خدمات متعثرة لم تنجز حتى اليوم.

توصية مرورية

أكد المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة محمد البقمي، أنه بالفعل تم إغلاق مخرج الدوران الواقع على طريق عسفان وليس مدخل الحي، وتم إغلاقه بموجب محضر مشترك من وزارة النقل والمرور والأمانة لخطورة مخرج الدوران، وقال «عليهم أن يتجهوا بسياراتهم إلى المخرج التالي ولو كان بعيدا إلا أن أرواح البشر أولى من أي تأخير في الوقت أو المشقة»، وبحسب البقمي، فإن اللجنة المرورية ارتأت إغلاق مخرج الدوران وأوصت بذلك دون أي حل آخر حتى الآن.