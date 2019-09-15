السعودية | سويسرا تدين الهجمات التي استهدفت معملين نفطيين في المملكة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سويسرا تدين الهجمات التي استهدفت معملين نفطيين في المملكة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:08 مساءً, 15 سبتمبر 2019 م المناطق - واس أعربت سويسرا عن قلقها إزاء الهجمات الأخيرة التي استهدفت البنية التحتية النفطية الحيوية في المملكة العربية السعودية.

وقالت السفارة السويسرية بالرياض في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي “بتويتر”: “إن سويسرا تدين بشدة هذه الهجمات وتحث على وقفها فوراً، وتدعو لتجنب أي تصعيد”.

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