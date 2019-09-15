تدشين الخدمات الإلكترونية لذوي الإعاقة عبر موقع الخطوط السعودية

2019-09-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

دشّنت الخطوط السعودية، بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر)، اليوم، خدمة جديدة للأشخاص ذوي الإعاقة تُمكِّنهم من الحصول على كافة خدمات “السعودية” بما فيها الخصم الممنوح لذوي الإعاقة عبر منصة إلكترونية دون الحاجة إلى التوجّه لمكاتب مبيعات “السعودية”، وذلك عبر ربط الموقع الإلكتروني للخطوط السعودية بالبوابة الإلكترونية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية “يسّر” وبمنصة شركة “علم” للوصول إلى معلومات الضيف، بما يتيح له إتمام إجراءات الحجز وإصدار التذاكر والحصول على كافة الخدمات دون الحاجة لوقت إضافي لتعبئة البينات ومراجعتها من قبل موظف المبيعات.

ودُشنت الخدمة الجديدة، اليوم الأحد، بمقر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في الرياض بحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ومدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ونائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية ماجد بن عبدالرحيم الغانمي، ومساعد وزير العمل والتنمية الاجتماعية محمد بن ناصر الجاسر، ووكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة عبدالله الوهيبي، والرئيس التنفيذي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة هشام الحيدري، ومدير عام برنامج يسر علي عسيري، وعدد من المهتمين بخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

وبإمكان الأشخاص من ذوي الإعاقة اعتبارًا من اليوم الحصول على خدمات “السعودية” بما في ذلك التخفيض الممنوح لفئات ذوي الإعاقة عبر موقع الخطوط السعودية للحجز هنا والوصول إلى صفحة (خصم خاص) وإدخال معلومات الهوية وتاريخ الميلاد وتاريخ انتهائها ليتم التحقق من أهلية الضيف للحصول على السعر المخفض، ثم إكمال إجراءات الحجز وشراء وإصدار التذكرة، إضافة إلى خدمات أخرى إضافية كالكراسي المتحركة أو المساعدة في الاستقبال عند الوصول، بالإضافة إلى العديد من أنواع الوجبات الخاصة التي بإمكان الضيف طلبها بدون أي رسوم إضافية.

وأكد مدير عام الخطوط، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، حرص الناقل الوطني على توفير أفضل الخدمات لذوي الإعاقة وتطوير وتحسين إجراءات السفر لهذه الفئة الغالية ليكون مريحًا على رحلات “السعودية”، معربًا عن اعتزازه وجميع منسوبي المؤسسة بإطلاق هذه المبادرة التي تتيح لذوي الإعاقة الحصول على كافة خدمات “السعودية” بما في ذلك الأسعار الخاصة الممنوحة لهم وإنهاء كافة إجراءات السفر من أي مكان دون الحاجة لمراجعة مكاتب الخطوط السعودية، وهو ما يجعل سفرهم أكثر يسرًا وسهولة.

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ونوه الجاسر بالشراكة والتعاون بين الخطوط السعودية وكل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية “يسّر” وشركة “علم” لإنجاز هذه المبادرة التي تمثل أهمية كبيرة كونها تُعنى بخدمة شريحة غالية من المجتمع، كما تأتي في سياق التحول الرقمي الذي يُعد هدفًا إستراتيجيًّا للخطوط السعودية والتعاملات الحكومية بشكل عام.

من جانبه، أوضح وكيل وازرة العمل والتنمية الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة، عبدالله الوهيبي، أن هذا التعاون مع الخطوط السعودية يأتي ضمن خطط الوزارة لعقد مختلف الشراكات مع كافة قطاعات الدولة ومؤسساتها الخاصة، حِرصًا على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للفئات المستفيدة، وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030 التي أكدت على ضرورة التكامل بين كافة الجهات الحكومية والخاصة لخدمة المواطنين على نحو أفضل.

كما أبدى الدكتور هشام الحيدري سعادته بإطلاق الخدمة الجديدة، منوهًا أن من أهم الأهداف التي تسعى لها هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة هو تقديم كل ما من شأنه ترقية الخدمات المقدمة لهذه الفئة العزيزة مع مختلف الجهات، ومن بينها الخطوط السعودية، لتكون على قدر التطلعات المنشودة.

وأضاف: أود أن أقدم الشكر الجزيل للخطوط السعودية على تعاونهم ووفائهم بإطلاق هذه الخدمة والتي تم الاتفاق عليها إبان عقد الناقل الوطني ورشة عمل مخصصة لمناقشة احتياجات ومتطلبات ذوي الإعاقة، فقد أصبح بإمكان هذه الفئة العزيزة إنجاز إجراءات السفر في مواقعهم دون الحاجة لمراجعة مكاتب المبيعات، ونتطلع لتحقيق المزيد من التعاون مع “السعودية” خلال الفترة القادمة.