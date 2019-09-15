مركز إعلامي لتغطية فعاليات اليوم الوطني عبر 12 قسمًا

2019-09-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

أطلقت وزارة الإعلام، ممثلة بمركز التواصل الحكومي، اليوم، أعمال المركز الإعلامي لتغطية فعاليات اليوم الوطني 89 بمدينة الرياض، ضمن تعاون وزارة الإعلام مع موسم اليوم الوطني، من أجل تعزيز التكامل والتنسيق وتوحيد الجهود الإعلامية بين الأجهزة الحكومية في تغطية فعاليات اليوم الوطني 89.

وكان المركز الإعلامي قد نظم اليوم المؤتمر الصحفي لإطلاق موسم اليوم الوطني، الذي تحدث فيه الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه أ. عمرو با ناجه عن استعدادات الموسم وخطة الهيئة لتنظيم الفعاليات الوطنية.

ويتضمن نشاط المركز 12 قسمًا يعمل به أكثر من 80 إعلاميًّا وإداريًّا في مختلف التخصصات تشمل: العلاقات العامة، والتصميم، والمحتوى، وإعداد التقارير، وإدارة المشاريع، والإنتاج، ورصد وتحليل البيانات، وتغطية الفعاليات، والتسويق، وقسمًا خاصًّا بترجمة المحتوى لـ13 لغة حول العالم.

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وسيعقد المركز لقاءات ثقافية ومعرفية تحت مسمى “قصة همة” لشخصيات وطنية أسهمت في بناء وخدمة الوطن، إضافة إلى استضافة العديد من الأكاديميين وطلاب وطالبات الإعلام بالجامعات السعودية خلال فترة أعمال المركز الإعلامي.

وتتمحور أعمال المركز حول تنسيق التواصل بين الأجهزة الحكومية ووسائل الإعلام المحلية والدولية؛ وذلك للتأكد من تضمين الرسائل الموحدة لليوم الوطني حسب الخطة الإعلامية لوزارة الإعلام، كما يعمل المركز الإعلامي على مراجعة البيانات الإعلامية المُعَدة للنشر، التي تتضمن: المواد التحريرية، والبيانات الإعلامية، والصور الفوتوغرافية، والمواد الرقمية الأخرى من خلال ممثلي الأجهزة الحكومية.

بالإضافة إلى تنسيق المركز مع كافة المحطات التلفزيونية والإذاعية على بث مباشر لبرامج تلفزيونية لاستضافة متحدثي الأجهزة الحكومية وضيوفها المرشحين، ويقوم المركز بتزويد وسائل الإعلام بالمحتوى الإعلامي لجهود الأجهزة الحكومية، إضافة إلى إعداد الحوارات الصحفية وتنسيق ظهور متحدثي الأجهزة الحكومية عبر المحطات التلفزيونية والإذاعية.