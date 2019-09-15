الان تتابع عاجل .. أمريكا: دقة الهجمات على المنشآت النفطية السعودية تظهر أن انطلاق الهجمات كان من الشمال الغربي وليس من اليمن والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاجل .. أمريكا: دقة الهجمات على المنشآت النفطية السعودية تظهر أن انطلاق الهجمات كان من الشمال الغربي وليس من اليمن | صحيفة الخليج 365 الالكترونية ← ← عاجل .. أمريكا: دقة الهجمات على المنشآت النفطية السعودية تظهر أن انطلاق الهجمات كان من الشمال الغربي وليس من اليمن report this ad

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