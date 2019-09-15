450 مليار ريال استثمار لشركات عالمية في الجبيل الصناعية

أعلن الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى بن محمد المهدي، اليوم الأحد، أن مدينة الجبيل الصناعية (شرق) السعودية تزخر بتجمع كبير من الشركات العالمية التي

تمتلك عمليات وتقنيات متقدمة، ويبلغ استثمار رأس المال المتراكم لها 450 مليار ريال نتج عنه أكبر تجمع للبتروكيماويات بالعالم. (الدولار

يساوي72ر3 ريال ).

وقال المهندس المهدي، خلال افتتاح ملتقى رواد الصناعة 2019 ،”إن مدينة الجبيل الصناعية بدأت كفكرة ثم أنشئت من قبل سواعد وطنية وتخطيط سليم متواصل يصاحبهُ دعم سخي من على مر العقود من قبل حكومتنا الرشيدة، حتى بلغت مكانة مرموقة تتوافر بها جميع عوامل الجذب الاستثماري”.

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل، إلى أن رؤى الحكومة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتوسيع قاعدة التصنيع لإيجاد فرص نوعية تسهم في تطوير العمل والازدهار في التنمية المستدامة للمواطنين والوطن جيلًا بعد جيل.

وشدد المهندس المهدي، على دعم وتشجيع الهيئة الملكية لرواد الأعمال من الشباب والشابات وذلك بهدف تمكينهم من العمل على تحويل أفكارهم إلى مشروعات نوعية من خلال تقديم الدعم لهم وتذليل كل الخدمات وتقديم سبل المساعدة في إعداد خطة عمل المشروع ودراسة الجدوى.

وأشار المهندس المهدي، إلى وجود إدارة خاصة بتطوير الأعمال ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تتماشى مع رؤية 2030 وذلك من أجل تطوير الفرص والتكامل بين الصناعات الأولية والثانوية، وتعزيزًا للصناعات التحويلية المتقدمة التي تعتبر بمثابة الفضاء الواعد للابتكار.