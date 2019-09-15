الان تتابع إقرار الهيكلة الجديدة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات
أقرت اللجنة المؤقتة للتعليم العالي برئاسة معالي وزير التعليم، د.حمد بن محمد آل الشيخ،اليوم، الهيكلة الجديدة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بتنظيم جديد يسعى لتحسين الأداء وتنظيم الإجراءات ويسهم في تحقيق رؤية السعودية 2030 في مجال التعليم العالي.
فيما أعلنت الجامعة عن إنشاء وكالة لتطوير الأعمال والاستثمار؛ لتحقيق مفهوم الاقتصاد المعرفي وريادة الأعمال من خلال الاستثمار الأمثل للتعليم والبحث العلمي والابتكار و دمج مركزين في الجامعة لتصبح عمادةً للابتكار وريادة الأعمال؛ التي تهدف لتطوير ودعم الأبحاث والابتكارات العلمية بما يسهم في ريادة الأعمال.
كما أعلنت دمج إدارتي العلاقات العامة والإعلام الجامعي في جامعة الإمام لتصبح بمسمى الإدارة العامة للإعلام والاتصال، و إنشاء مركز للتخطيط الاستراتيجي في جامعة الإمام ليتولى التخطيط ومتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة والوحدات التابعة لها وفق مؤشرات أداء وأساليب متقدمة.
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