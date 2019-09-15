أمير الكويت: نقف مع المملكة وما يمس أمنها

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً اليوم، من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وأدان أمير الكويت خلال الاتصال، العمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة "أرامكو" في بقيق وخريص، مشدداً على وقوف الكويت حكومةً وشعباً مع المملكة وما يمس أمنها.
وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين، عن شكره وتقديره لأمير الكويت على استنكاره مثل هذه الأعمال الإرهابية، مؤكداً أن لدى المملكة القدرة على مواجهة مثل هذا الاعتداء الإرهابي والتعامل مع آثاره.
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