شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين: قادرون على التصدي للاعتداء الإرهابي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

أكد خادم الحرمين الشريفين قدرة المملكة على التصدي الاعتداء الإرهابي والتعامل مع أثاره.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين اليوم، عبر فيه عباس عن بالغ استنكاره للعمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة "أرامكو" في بقيق وخريص.

وأكد الرئيس الفلسطيني، وقوف فلسطين حكومةً وشعباً مع المملكة للتصدي لهذه الأعمال العدوانية الإرهابية.

وقد شكر خادم الحرمين الشريفين، رئيس دولة فلسطين على ما أبداه من مشاعر استنكار لهذا العمل الإرهابي، مشيراً للانعكاسات الخطيرة لهذا العمل الإرهابي.