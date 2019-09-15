شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدين الهجوم على معملي أرامكو بالسعودية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن)

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم (الأحد) الهجمات التي تعرضت لها منشأتان نفطيتان في السعودية ودعا الأطراف المعنية إلى منع حدوث أي تصعيد.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام في بيان "يدين الأمين العام هجمات يوم السبت على منشأتي النفط التابعتين لأرامكو في المنطقة الشرقية بالسعودية، والتي أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنها".

وأضاف "الأمين العام يدعو كل الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس ومنع حدوث أي تصعيد في ظل تصاعد التوتر وإلى الالتزام الدائم بالقانون الدولي الإنساني".