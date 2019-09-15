شكرا لقرائتكم خبر عن سويسرا تدين الهجمات الأخيرة ضد البنية التحتية النفطية في السعودية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)
أدانت سويسرا الهجمات الأخيرة التي استهدفت البنية التحتية النفطية الحيوية في أراضي المملكة العربية السعودية، داعية إلى وقفها على الفور.
وأعربت السفارة السويسرية في الرياض في بيان لها، عن شعورها بالقلق إزاء الهجمات الأخيرة التي استهدفت البنية التحتية النفطية الحيوية في السعودية، داعية إلى تجنب أي تصعيد.
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