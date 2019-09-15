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سويسرا تدين الهجمات الأخيرة ضد البنية التحتية النفطية في السعودية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أدانت سويسرا الهجمات الأخيرة التي استهدفت البنية التحتية النفطية الحيوية في أراضي المملكة العربية السعودية، داعية إلى وقفها على الفور.

وأعربت السفارة السويسرية في الرياض في بيان لها، عن شعورها بالقلق إزاء الهجمات الأخيرة التي استهدفت البنية التحتية النفطية الحيوية في السعودية، داعية إلى تجنب أي تصعيد.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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