شكرا لقرائتكم خبر عن ذوو الإعاقة يتلقون خدمات «السعودية» إلكترونياً عبر «يسّر» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبد العزيز غزاوي (جدة)

دشّنت الخطوط السعودية بالتعاون مع وزارة العمل اليوم (الأحد)، برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسّر»، في خدمة جديدة للأشخاص ذوي الإعاقة تُمكِنهم من الحصول على كافة خدمات «السعودية» بما فيها الخصم الممنوح لذوي الإعاقة عبر منصة إلكترونية دون الحاجة للتوجّه إلى مكاتب المبيعات، وذلك عبر ربط الموقع الإلكتروني للخطوط السعودية بالبوابة الإلكترونية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، من خلال برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسّر»، وبمنصة شركة «علم» للوصول إلى معلومات الضيف، بما يُتيح له إتمام إجراءات الحجز وإصدار التذاكر والحصول على كافة الخدمات دون الحاجة لوقت إضافي لتعبئة البيانات ومراجعتها من قِبل موظف المبيعات.

وتم تدشين الخدمة الجديدة في مقر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض، بحضور وزير العمل المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ومدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ونائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية ماجد بن عبدالرحيم الغانمي، ومساعد وزير العمل والتنمية الاجتماعية محمد بن ناصر الجاسر، ووكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة عبدالله الوهيبي، والرئيس التنفيذي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة هشام الحيدري، ومدير عام برنامج يسر علي عسيري، وعدد من المهتمين بخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

وبإمكان الأشخاص من ذوي الإعاقة اعتباراً من اليوم الحصول على خدمات «السعودية» بما في ذلك التخفيض الممنوح لفئات ذوي الإعاقة عبر موقع الخطوط السعودية للحجز (www.saudia.com)، والوصول إلى صفحة «خصم خاص» وإدخال معلومات الهوية وتاريخ الميلاد وتاريخ انتهائها ليتم التحقق من أهلية الضيف للحصول على السعر المخفض، ثم إكمال إجراءات الحجز وشراء وإصدار التذكرة، إضافة إلى خدمات أخرى إضافية كالكراسي المتحركة أو المساعدة في الاستقبال عند الوصول، بالإضافة إلى العديد من أنواع الوجبات الخاصة التي بإمكان الضيف طلبها بدون أي رسوم إضافية.

وأكد مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، حرص الناقل الوطني على توفير أفضل الخدمات لذوي الإعاقة وتطوير وتحسين إجراءات السفر لهذه الفئة الغالية، معرباً عن اعتزازه وجميع منسوبي المؤسسة بإطلاق هذه المبادرة.