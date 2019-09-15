السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل رشا نايف - مكة المكرمة تصدرت تخصصات الهندسة والقانون قائمة الأكثر حضورا بين الوزراء بعد الأوامر الملكية الأخيرة مطلع سبتمبر الحالي، بواقع 6 مقاعد لهما، تليها تباعا تخصصات إدارة الأعمال والاقتصاد. 6 وزراء في التخصصات الهندسية المختلفة 6 وزراء تخصص قانون 5 وزراء من تخصص إدارة أعمال 4 وزراء تخصص اقتصاد 1 وزير في تخصص الدعوة والعلوم الشرعية بحثت "مكة" عن شهادات الوزراء الحالية وخرجت بالبيانات التالية: ​عدد الوزراء الوزراء22 الوزارات 23 الدرجة العلمية المؤهل بكالوريوس 9 ماجستير 5 Advertisements دكتوراه 8 التخصصات التخصص هندسة (كيميائية، كهربائية، نظم، حاسب آلي، مدنية، ميكانيكية) 6 قانون 6 إدارة (أعمال، مالية، صناعية) 5 اقتصاد 4 الدعوة والعلوم الشرعية 1 الجامعات الجامعة جامعة الملك سعود 11 جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 4 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 3 جامعات خارجية 3 كلية الطيران 1



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الهندسة والقانون الأكثر حضورا بين الوزراء في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.