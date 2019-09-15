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محمد بن مسعود - الدمام - أكد الإسباني تشافي مدرب فريق السد القطري، جاهزيتهم لمواجهة النصر وقال:" نحن سعداء بالتواجد في هذه المرحلة، ونحن جاهزون لهذه المنافسة، ولاشك أن المواجهة أمام النصر ستكون صعبة، فنحن نعرفه جيداً ونقدر حجم الصعوبات التي تنتظرنا في هذا اللقاء، لكني أشعر بالتفاؤل لأننا سنخوض المباراة على ملعبنا ووسط جمهورنا وسندافع عن حظوظنا في التأهل".
وأضاف: بدأنا الموسم بصورة جيدة للغاية، وأنا سعيد بالمستوى الذي يقدمه الفريق، وقد حضرنا لهذه المواجهة بطموحات كبيرة ونتمنى أن يحالفنا التوفيق في تحقيق الفوز الذي يمنحنا بطاقة التأهل والعبور للدور قبل النهائي".
وأكد تشافي جاهزية أكرم عفيف للمباراة وقال:" هدفي هو الفوز بدوري الأبطال، وجئت لقطر من أجل الفوز للبطولات مع السد كلاعب ومدرب، وقد تحدثت مع اللاعبين عن أهمية الفوز".
15 سبتمبر 2019 - 16 محرّم 1441 09:38 PM
أكد الإسباني تشافي مدرب فريق السد القطري، جاهزيتهم لمواجهة النصر وقال:" نحن سعداء بالتواجد في هذه المرحلة، ونحن جاهزون لهذه المنافسة، ولاشك أن المواجهة أمام النصر ستكون صعبة، فنحن نعرفه جيداً ونقدر حجم الصعوبات التي تنتظرنا في هذا اللقاء، لكني أشعر بالتفاؤل لأننا سنخوض المباراة على ملعبنا ووسط جمهورنا وسندافع عن حظوظنا في التأهل".
وأضاف: بدأنا الموسم بصورة جيدة للغاية، وأنا سعيد بالمستوى الذي يقدمه الفريق، وقد حضرنا لهذه المواجهة بطموحات كبيرة ونتمنى أن يحالفنا التوفيق في تحقيق الفوز الذي يمنحنا بطاقة التأهل والعبور للدور قبل النهائي".
وأكد تشافي جاهزية أكرم عفيف للمباراة وقال:" هدفي هو الفوز بدوري الأبطال، وجئت لقطر من أجل الفوز للبطولات مع السد كلاعب ومدرب، وقد تحدثت مع اللاعبين عن أهمية الفوز".
، تشافي: متفائل بانتصارنا على النصر.. وعفيف جاهز ،
المصدر : الخليج 365
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