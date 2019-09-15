، خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من رئيس دولة فلسطين ،

محمد بن مسعود - الدمام - "عباس" أكد وقوف فلسطين حكومةً وشعبًا مع المملكة للتصدي للأعمال الإرهابية

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله‏-، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، عبّر فيه فخامته عن بالغ استنكاره للعمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة "أرامكو" في بقيق وخريص.

وأكد الرئيس عباس وقوف فلسطين حكومةً وشعبًا مع المملكة للتصدي لهذه الأعمال العدوانية الإرهابية.

وشكر خادم الحرمين الشريفين، فخامة رئيس دولة فلسطين على ما أبداه من مشاعر استنكار لهذا العمل الإرهابي، مشيرًا - أيده الله - للانعكاسات الخطيرة لهذا العمل الإرهابي، ومؤكدًا - حفظه الله - قدرة المملكة على التصدي لمثل هذه الاعتداء الإرهابي والتعامل مع آثاره.