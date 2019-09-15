السعودية اليوم / المؤتمر الدولي الخامس حول تقنيات المياه والمياه العادمة يختتم أعماله في الأردن



عمّان 16 محرم 1441 هـ الموافق 15 سبتمبر 2019 م واس

اختتمت في العاصمة الأردنية عمان اليوم أعمال المؤتمر الدولي الخامس "تقنيات المياه والمياه العادمة في الحضارات القديمة"، بمشاركة باحثين وعلماء من 23 دولة.

وناقش المشاركون في المؤتمر 25 ورقة علمية على مدى 9 جلسات عن التجارب والخبرات العالمية والإقليمية في مجال الحد من مخاطر الفيضانات وتطور تكنولوجيا المنشآت المائية وأنظمة الري وتوزيع مياه الشرب وأنظمة مياه الصرف الصحي.

وأبرزت أوراق العمل كيفية الاستفادة من النظم التي استخدمت في الماضي للحماية من الفيضانات لتطوير أنظمة المياه الحديثة، والاستفادة من تجارب الأنباط في بناء منشآت تحويلية وسدود لحماية المنطقة من الفيضانات بناء على التجربة وخبرات سنوات طويلة مكنتهم من الوصول إلى حل مستدام.

// انتهى //

20:45ت م

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