رئيس فلسطين يهاتف العاهل السعودي ويستنكر هجوم "أرامكو"

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً الأحد، من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عبر فيه عن بالغ استنكاره للعمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة "أرامكو" في بقيق وخريص.

ووفق وكالة الأنباء السعودية، أكد عباس وقوف فلسطين حكومةً وشعباً مع المملكة للتصدي لهذه الأعمال العدوانية الإرهابية.

وشكر خادم الحرمين الشريفين، الرئيس الفلسطيني على ما أبداه من مشاعر استنكار لهذا العمل الإرهابي، مشيراً للانعكاسات الخطيرة لهذا العمل الإرهابي، ومؤكداً قدرة المملكة على التصدي لمثل هذه الاعتداء الإرهابي والتعامل مع آثاره.

وفي وقت سابق، الأحد، قال متعاملون ومحللون إن سوق النفط ستشهد ارتفاعا في الأسعار يتراوح بين 5 و10 دولارات للبرميل عندما تستأنف نشاطها الإثنين.

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ويتوقع المحللون أنه ربما تقفز الأسعار إلى 100 دولار للبرميل إذا لم تستأنف السعودية سريعا الإمدادات التي تعطلت السبت بسبب هجمات إرهابية.

وأوقف الهجوم الإرهابي ما يزيد على نصف الإنتاج السعودي من النفط الخام أي 5% تقريبا من الإمدادات العالمية.





ولاقى الهجوم إدانات دولية وعربية موسعة، كما أدانته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

والسبت، قال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية "إن فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو باشرت حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص".

وأوضح المتحدث الأمني أن الحريقين نشبا نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار "درون"، وتمت السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما.