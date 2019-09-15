أمير الكويت يهاتف العاهل السعودي ويدين هجوم "أرامكو" الإرهابي

أدان أمیر الكويت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الأحد، الهجوم الإرهابي الذي استهدف منشأتين تابعتين لشركة أرامكو بالسعودية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أمير الكويت مع خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزیز آل سعود، وفق وكالة الأنباء الكويتية.

وأكد الشيخ صباح الأحمد الجابر عن وقوف دولة الكویت التام إلى جانب السعودیة، وتأییدھا في كل ما من شأنه الحفاظ على أمنھا وسلامة أراضیھا.

وفي وقت سابق، الأحد، قال متعاملون ومحللون إن سوق النفط ستشهد ارتفاعا في الأسعار يتراوح بين 5 و10 دولارات للبرميل عندما تستأنف نشاطها الإثنين.

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ويتوقع المحللون أنه ربما تقفز الأسعار إلى 100 دولار للبرميل إذا لم تستأنف السعودية سريعا الإمدادات التي تعطلت السبت بسبب هجمات إرهابية.

وأوقف الهجوم الإرهابي ما يزيد على نصف الإنتاج السعودي من النفط الخام أي 5% تقريبا من الإمدادات العالمية.

ولاقى الهجوم إدانات دولية وعربية موسعة، كما أدانته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

والسبت، قال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية "إن فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو باشرت حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص".

وأوضح المتحدث الأمني أن الحريقين نشبا نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار "درون"، وتمت السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما.