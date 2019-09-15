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ضبط أكثر من 4 ملايين كيس بلاستيك مخالف في جدة
متابعات الخليج 365 - جدة
ضبطت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأحد، خلال جولاتها الرقابية في جدة، أكثر من 4 ملايين كيس بلاستيك غير مطابق للمواصفات.
ولفتت التجارة إلى أنه تم تخزين الأكياس المخالفة في مستودع، فيما تم استدعاء صاحب المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
ونشرت التجارة صورًا تبين عملية ضبط المستودع عبر الفرق التفتيشية للوزارة.
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