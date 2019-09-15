ضبط أكثر من 4 ملايين كيس بلاستيك مخالف في جدة

2019-09-15

متابعات الخليج 365 - جدة

ضبطت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأحد، خلال جولاتها الرقابية في جدة، أكثر من 4 ملايين كيس بلاستيك غير مطابق للمواصفات.

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ولفتت التجارة إلى أنه تم تخزين الأكياس المخالفة في مستودع، فيما تم استدعاء صاحب المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

ونشرت التجارة صورًا تبين عملية ضبط المستودع عبر الفرق التفتيشية للوزارة.