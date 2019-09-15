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الرئيس الفلسطيني يندد في اتصال مع الملك سلمان بهجوم أرامكو
متابعات الخليج 365 - الرياض
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أعرب الرئيس عن إدانته وتنديده بالهجوم الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو.
واستهدف هجوم إرهابي نفذته طائرات درون، صباح أمس السبت، معملين تابعين لشركة أرامكو السعودية بمحافظة بقيق وهجرة خريص.
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