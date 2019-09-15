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الملك سلمان يتلقى اتصالًا من أمير الكويت: نقف بشكل تام إلى جانب المملكة
متابعات الخليج 365 - الرياض
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالًا هاتفيًّا من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، عبر خلاله عن إدانة الكويت واستنكارها الشديد للهجومين على منشأتين تابعتين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص.
وأكد أمير الكويت، بحسب وكالة كونا، وقوف بلاده التام إلى جانب المملكة وتأييدها في كل ما من شأنه الحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، مبتهلًا إلى الباري عز وجل أن يحفظ السعودية وشعبها من كل مكروه.
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