جراحة 6 ساعات لنقل كبد طفلة متوفاة دماغيًّا لأخرى في الدمام

2019-09-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الصحة نجاح عملية معقدة لزراعة كبد طفلة متوفاة في طفلة أخرى.

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وأوضحت الصحة أن الطفلة المتوفاة لم يتجاوز عمرها 4 أشهر، ووزنها 5 كجم، وهي متوفاة دماغيًّا في الرياض، حيث تم نقل الكبد إلى طفلة أخرى تبلغ من العمر عامين (12 كجم) في الشرقية.

ولفتت الصحة إلى أن العملية استغرقت 6 ساعات في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام.