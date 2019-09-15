جراحة 6 ساعات لنقل كبد طفلة متوفاة دماغيًّا لأخرى في الدمام

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جراحة 6 ساعات لنقل كبد طفلة متوفاة دماغيًّا لأخرى في الدمام
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة الصحة نجاح عملية معقدة لزراعة كبد طفلة متوفاة في طفلة أخرى.
وأوضحت الصحة أن الطفلة المتوفاة لم يتجاوز عمرها 4 أشهر، ووزنها 5 كجم، وهي متوفاة دماغيًّا في الرياض، حيث تم نقل الكبد إلى طفلة أخرى تبلغ من العمر عامين (12 كجم) في الشرقية.
ولفتت الصحة إلى أن العملية استغرقت 6 ساعات في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام.
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