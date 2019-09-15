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شاهد.. وزير الطاقة يتفقد معملي أرامكو بعد استهدافهما بهجوم إرهابي
متابعات الخليج 365 -الرياض
زار وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز اليوم، معملي شركة أرامكو في خريص وبقيق بعد تعرضهما لهجوم إرهابي أدى إلى حريق تم السيطرة عليه.
وكان وزير الطاقة، أكد في وقت سابق أنه في يوم السبت الخامس عشر من شهر محرم 1441هـ الموافق 14 سبتمبر 2019م، وفي تمام الساعة 3:31 و3:42 صباحًا، وقعت عدة انفجارات نتيجة لهجمات إرهابية في معامل شركة أرامكو السعودية في خريص وبقيق، نتج عنها حرائق تمت السيطرة عليها.
وأشار إلى أنه نتج عن هذا العمل الإرهابي توقف عمليات الإنتاج في معامل بقيق وخريص بشكل مؤقت، وحسب التقديرات الأولية أدت هذه الانفجارات إلى توقف كمية من إمدادات الزيت الخام تقدر بنحو (5.7) مليون برميل، أو حوالي 50% من إنتاج الشركة، إلا أنه سيتم تعويض جزء من الانخفاض لعملائها من خلال المخزونات.
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