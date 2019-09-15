أحوال الشمالية تطلق حملة لتعزيز الاهتمام بـ الهوية الوطنية للمرأة

2019-09-15

متابعات الخليج 365 - الحدود الشمالية

أطلقت إدارة الأحوال المدنية بمنطقة الحدود الشمالية اليوم حملة ” هويتي انتمائي”.

وتهدف الحملة إلى التعريف بأهمية بطاقة الهوية الوطنية للمرأة كإثبات شخصي لها، وضرورة المحافظة عليها بالإضافة إلى تقديم خدمة إصدار الهوية الوطنية للمواطنات المستحقات لها نظامًا في أماكن وجودهم في المدارس والجامعات واستقبال طلباتهم في مكاتب الأحوال النسائية بالمنطقة.

وبيّن مدير عام الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة الحدود الشمالية منصور بن نايف الملافخ، أن الحملة تستمر ثلاثة أسابيع بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمنطقة من أجل تحقيق أهداف الحملة والتعريف بها.

Advertisements

وأفاد الملافخ أن الحملة تهدف إلى خدمة المواطنات في مدن ومحافظات المنطقة، مشيرًا إلى أن الوحدات المتنقلة ستقوم أيضًا بزيارة عدد من محافظات ومراكز المنطقة التي ليس بها مكاتب نسائية.

وأوضح أن المكاتب النسائية بالمنطقة ستفتح أبوابها لاستقبال المتقدمات في مدتي الصباح والمساء طيلة مدة الحملة من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثامنة مساءً، من يوم الأحد حتى يوم الخميس، بالإضافة ليوم السبت الذي سيكون العمل فيه خلال مدة المساء من الساعة الثانية ظهرًا حتى الساعة الثامنة مساءً لاستقبال طلبات استخراج بطاقة الهوية الوطنية النسائية لأول مرة.

ولفت الملافخ النظر إلى أن الأحوال المدنية ستقيم خلال هذه الحملة عددًا من المعارض التعريفية والتوعوية والتثقيفية تهدف إلى تعريف المواطنات بالخِدْمات المقدمة لهن.

يذكر أن بطاقة الهوية الوطنية ستصبح الإثبات الرسمي الوحيد للمرأة بحلول منتصف هذا العام.







