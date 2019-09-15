“التعليم” تستنكر إلقاء كتب دراسية حديثة في حاوية و تعد بالتحقيق

جدة - عمرو شويل الخليج 365-الرياض

استنكرت وزارة التعليم،اليوم، إلقاء مجموعة من الكتب الدراسية الجديدة لمستويات تعليمية مختلفة في إحدى الحاويات بعد أن رصدها مقطع فيديو متداول بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي .

وأظهر المقطع مجموعة من الكتب وهي مجمعة وملقاة في حاوية، من قبل شخص أو مجموعة أشخاص مجهولين، وفي مكان مجهول، دون إفادة مصور المقطع أو من نشره عن مكانها، لنقوم باسترجاعها

ويذكر أن وزارة التعليم بذلت جهودا كبيرة قبل بداية العام الدراسي الجديد في تصميم ومراجعة وطباعة 147 مليون كتاب مدرسي، وترحيلها لمدارس المملكة في المدن

والمحافظات والقرى بنسبة 100% قبل بدء الدراسة بوقت كاف.

و عملت الوزارة على تطوير عدد من المقررات الدراسية وفق مرحلة أولية؛ لضمان نواتج تعلم أفضل للطلاب والطالبات.

وأكدت وزارة التعليم ومن منطلق مسؤولياتها أنها ستتابع الواقعة مع الجهات المختصة؛

للوقوف على تفاصيلها، والتحقق منها، ومعرفة أسبابها، ومن يقف خلفها.