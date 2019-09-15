الان تتابع الأرصاد: تكون السحب الرعدية الممطرة على هذه المناطق بالمملكة غدا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الإثنين 17/ 1/ 1441 الموافق 16/ 9/ 2019، قائلة إنه من المتوقع أن تكون سماء غائمة إلى غائمة جزئيًا على وسط وشرق المملكة.
وشملت التوقعات، تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على تبوك، نجران، أجزاء من الرياض، الجزء الأوسط من ساحل البحر الأحمر.
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