شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة: إخلاء سوق الطباخة.. وهذه مناشدات أصحاب المحلات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة) رصدت عدسة "الخليج 365" اليوم (الأحد)، إخلاء سوق الطباخة في المدينة المنورة الذي يضم 60 مطعماً. وطالب أصحاب المحلات هيئة تطوير المدينة بتنفيذ أعمال الطوير على مراحل، بدلاً من إغلاق السوق بالكامل. وأعرب أصحاب المحلات عن تأييدهم لأعمال التطوير، وانحصرت مطالبهم في تقليل مدة الإغلاق بتنفيذ خطة التطوير عبر عدة مراحل.



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.