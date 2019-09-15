ولي العهد يتوج الفائزين بجوائز مهرجان الهجن في نسخته الثانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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توج ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان الفائزين بجوائز مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية خلال الحفل الختامي أمس، وذلك بميدان سباقات الهجن بمحافظة الطائف، بحضور الأمراء والشيوخ والوزراء والمسؤولين ضيوف المهرجان من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ولدى وصول ولي العهد لميدان الهجن يرافقه وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان، كان في استقباله رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس الاتحاد الدولي للهجن الأمير عبدالعزيز بن تركي، ورئيس الاتحاد السعودي للهجن الأمير فهد بن جلوي.

وفي بداية الحفل عزف السلام الملكي، بعد ذلك انطلق الشوطان الأخيران للمهرجان.

ورفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، على الدعم المتواصل والكبير الذي يحظى به الرياضيون في المملكة، وحرصهما الدائم والمستمر على تطوير القطاع الرياضي بكل مجالاته لتمكين شباب وشابات هذا الوطن الغالي من خدمة وطنهم في تنظيم أكبر الفعاليات الرياضية العالمية.

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وأضاف «نشهد بكثير من الفخر والاعتزاز ختام النسخة الثانية من هذا المهرجان السنوي الذي نتشرف به، ووصل لهذه المرحلة المتقدمة من حيث الاهتمام والمتابعة والمشاركة، حيث شهد هذا العام مشاركة 13.377 مطية تنافست في 439 شوطا بمشاركة 4.080 مشاركا من ملاك الهجن، مما يعكس المرحلة المتقدمة التي بلغها المهرجان من قوة المنافسة والتنافس والرغبة في نيل شرف المشاركة».

ثم ألقى الشاعر ياسر التويجري قصيدة شعرية بهذه المناسبة، بعد ذلك سلم ولي العهد الجوائز للفائزين بالمراكز الأولى للشوطين الختاميين للمهرجان في جميع فئاتها، التي جاءت على النحو التالي، الفائز بجائزة الأعلى نقاطا لعامي 2018 و2019 (سيفان + مليون ريال)، مالك الهجن حمد المري، فيما فاز بجائزة (رمز - حقايق - بكار ـ مفتوح) و(رمز حقايق ـ قعدان ـ مفتوح) الأمير تركي بن محمد، المطايا «نواف» و»الـصميما»، وبجائزة (رمز - حقائق ـ عام) مفلح البلوي المطية «إنجاز»، وبجائزة (رمز - حقائق ـ عام) محسن اليامي المطية «ملبي»، وبجائزة (رمز ـ لقايا - مفتوح) هجن الرئاسة المطية «الزود»، وبجائزة (رمز - لقايا - قعدان - مفتوح) هجن «النايفات» تسلمها المشرف راشد المري، وبجائزة (رمز - لقايا - بكار -عام) عبدالهادي المري المطية «لهب»، وبجائزة (رمز- لقايا - قعدان - عام) لمحمد المري المطية «هباش»، وبجائزة (رمز - جذاع - مفتوح) للأمير تركي بن محمد المطية «الجوف»، وبجائزة (رمز - جذاع - مفتوح) المطية «متعب» لهجن الرئاسة، وبجائزة (رمز - جداع - عام) المطية «بجده» لياسر العطوي، وبجائزة (رمز - جذاع ـ قعدان -عام) «شاهين» لسالم الكتبي، وبجائزة (رمز - ثنايا ـ بكار - مفتوح) هجن الرئاسة المطية «طاغية»، وبجائزة (رمز - ثنايا - قعدان - مفتوح) هجن الرئاسة المطية «مبلش»، وبجائزة (رمز - ثنايا - بكار - عام) المطية «مقروعة» لمحمد المري، و بجائزة (رمز - ثنايا - قعدان ـ عام) عامر المري المطية «الكايد».

فيما جاءت نتائج الأشواط الختامية الرئيسة للمهرجان (زمول ـ حيل - رموز) مفتوح عام، ومسافتها 7 كلم لكل شوط، على النحو التالي:

الشوط الأول: المخصص لفئة «زمول ـ عام ـ رمز» وجائزته بندق ومليون ريال وسيف وجائزة خنجر مقدمة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان فاز به «صوغان» لسعيد الهاجري. الشوط الثاني: المخصص لفئة «زمول ـ مفتوح ـ رمز» وجائزته 1.5 مليون ريال وسيف فاز به «هملول» لهجن الرئاسة.

الشوط الثالث: المخصص لفئة «حيل ـ عام ـ رمز» وجائزته مليون ريال وسيف، وجائزة «سيف» مقدمة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان فازت به «نيوم» لخالد بن شريم.

الشوط الرابع: المخصص لفئة «حيل ـ مفتوح ـ رمز» وجائزته سيف، وسيف آخر مقدم من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان فازت به «مطفية» لهجن الرئاسة.