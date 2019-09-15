ولي العهد لترمب: للمملكة الإرادة والقدرة على مواجهة العدوان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان أن للمملكة الإرادة والقدرة على مواجهة هذا العدوان الإرهابي والتعامل معه.

جاء ذلك خلال تلقيه اتصالا هاتفيا، أمس الأول، من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب.

من جانبه أكد الرئيس الأمريكي استعداد بلاده للتعاون مع المملكة في كل ما يدعم أمنها واستقرارها، مشددا على التأثير السلبي للهجمات الإرهابية التي استهدفت معملين تابعين لشركة أرامكو على الاقتصاد الأمريكي، وكذلك الاقتصاد العالمي.