خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من أمير دولة الكويت

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً اليوم، من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.
وأدان أمير الكويت خلال الاتصال، العمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة "أرامكو" في بقيق وخريص، مشدداً على وقوف الكويت حكومةً وشعباً مع المملكة وما يمس أمنها.
وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين، عن شكره وتقديره لأمير الكويت على استنكاره مثل هذه الأعمال الإرهابية، مؤكداً أن لدى المملكة القدرة على مواجهة مثل هذا الاعتداء الإرهابي والتعامل مع آثاره.
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